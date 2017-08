– Vi har en god plan

Ordførerpartiets "finansminister" Ole Steinar Østlyngen (Ap) er ikke fornøyd med at Alta kommune har et merforbruk på 30 millioner kroner etter de to første kvartalene av 2017.

– Jeg mener den politiske ledelsen har en god og fremtidsrettet plan for nødvendige innsparinger, men administrasjonen har ikke raskt nok fulgt de vedtakene som er gjort i sakens anledning, sier Østlyngen.

– Mener du at rådmannen og administrasjonen ikke har fulgt opp ordren fra politikerne?

– Vi har vært enige om hva som er den rette medisinen, men dette er ikke effektuert i tråd med planen.

– Hvor mener du kuttene burde kommet?

– Oppdraget har vært å kutte lønnskostnader og effektivisere drifta. Vi har et greit antall ansatte for å ivareta tjenestene, mener Østlyngen, som også påpeker at skatteinngangen og statlige overføringer ikke har vært på samme nivå som tidligere.

– Det trengs strakstiltak og drifta må på sparebluss. Slik er realitetene, sier Østlyngen.