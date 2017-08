– Vi er ganske forbanna

Se innslaget i vinduet over.

Nå håper Ole Viggo Føleide at noen har sett tyven, eller tyverne, som har stukket av veden fra Åslia.

– Vi har hatt en stor vedrøys her med ved for et par år fremover. Fredag skulle vi hente ved, men da var det fritt, forteller han.

Alt som står igjen av to års vedproduksjon er et par trestokker.

Planlagt?

Føleide poengterer at stokkene har stått på en privat eiendom ved husmorskolen i Alta. At noen har tatt veden ved en feiltagelse har han ingen tro på.

– De må ha hatt bil og en henger, om de ikke har vært flere turer. Men jeg mistenker at de har bare vært en tur, ettersom det ligger noe igjen.

– Vi er midt i byen, så noen må ha sett noe. Vi har lagt mye arbeid i dette, sier Føleide lettere forbannet.