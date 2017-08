– Mange områder vi kan samarbeide om

Nylig møttes de for å se nærmere på samarbeidsmulighetene. Kautokeino-ordfører Johan Vasara besøkte Jokkmokk kommune i Sverige i samband med den sjette verdenskongressen for reindriftsutøvere. Det var en gjenvisitt etter at Jokkmokk kommune i Sverige tidligere i år besøkte Kautokeino.

– Jokkmokk ønsker mer fokus på det samiske, og nå ser vi på samarbeidsmuligheter, sier Johan Vasara til Altaposten. Han mener Jokkmokk i likhet med Kautokeino er en kommune med en sterk samisk posisjon. Jokkmokk ønsker en styrking av samarbeidet med Kautokeino.

Høyere utdanning

– Fra Jokkmokks side er det ønskelig med et nærmere samarbeid med våre institusjoner innenfor utdanning, blant annet. Vi har drøftet fjernundervisning, elevutveksling, tilbud innen og høyere utdanning. Jeg tror dette er noen av områdene hvor vi kan hjelpe hverandre på tvers av landegrensene og bli nærmere samarbeidspartnere, sier ordføreren.

Han møtte blant annet kommunalsjef Annika Almqvist (tilsvarende rådmannen). Under besøket hos kommunen deltok også en delegasjon av russiske reindriftsutøvere knyttet til konferansen for World Reindeer Herders Assosiation.

– Jeg tror vi kan få til et fint samarbeid mellom kommunene, sier Johan Vasara til avisa.

Ulike temaer

Konferansen for verdens reindriftsfolk som ble arrangert av Sáminuorra, reineierforbundet i Sverige, Svenske samers riksforbund og Jokkmokk kommune sammen med Verdenssammenslutningen av reindriftsutøvere besto av tre deler. En offisiell del med deklarasjoner, rapporter og valg, samt en reindriftsfaglig del der mye var viet bærekraftig reindrift. Kultur var viet stor plass og fokus var satt på kulturarven som reindrift utgjør blant samer og andre reindriftsfolk. Denne gang ble det også plass til helsespørsmål, biologisk mangfold, verneområder og industriutvikling, samt matkultur, forteller Vasara.