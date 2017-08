Utfordrer Sp om fisk

Frp sine tre på toppen av lista:

Partiets førstekandidat: Navn: Bengt Rune Strifeldt. Alder: 46 år Yrke: Prosjektleder

Partiets andrekandidat: Navn: Monica Hauge Stiansen. Alder: 38 år Yrke: 1. konsulent

Partiets tredjekandidat: Navn: Ingar Eikeland Alder: 47 år Yrke: Daglig leder

Altaposten har utfordret toppkandidatene på litt utenom det som er presentert i papirutgaven av presentasjonen. Her svarer Frp sin toppkandidat Bengt Rune Strifeldt:

- Statsminister etter valget?

– Statsminister etter valget vil være Erna Solberg, selv om jeg personlig ville foretrukket Siv Jensen

Regjering bestående av:

Regjeringen bestående av Høyre (50), Fremskrittspartiet (30), KrF (9)

Min utfordring går til Geir Iversen (Sp) sier toppkandidaten til Frp. Utfordring:

– Hvorfor er Geir Iversen og Senterpartiet imot at fiskere i vest Finnmark skulle få delta i fiske etter kongekrabbe på lik linje med fiskere fra øst Finnmark? Dette ville bidratt svært positivt for rekruttering til fiskeryrket i vest Finnmark på lik linje som vi ser i øst.

Begrunnelse:

– Fremskrittspartiet og Høyre fremmet forslag om å åpne for at fiskere i vest Finnmark skulle få fiske kongekrabbe på lik linje med fiskere i øst Finnmark. Dette ville ikke Senterpartiet i Finnmark som gjorde at Senterpartiet snudde i denne saken på stortinget og stemte imot, det ble da ikke flertall for å åpne for å gi krabbekvote til fiskere i vest Finnmark.

Når man ser den enormt positive utviklingen i rekruttering til fiskeryrket og kystsamfunn i øst Finnmark etter at fiskere fikk tilgang til det kvoteregulerte fisket, så ville det også hatt stor betydning for fiskere, rekruttering og kystsamfunn i Vest Finnmark. Det ønsket ikke Senterpartiet i Finnmark.

– Beskriv ditt partis ideologiske plattform og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet:

– Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier.

– Dersom du kunne velge en sak som ditt parti skulle få gjennomført for Finnmark; hvilken sak ville det blitt?

Fremskynde realiseringen av RV93 Kløft fordi den er viktig for all næringsutvikling i Vest Finnmark.

– Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte?

Det bør ikke bli regjeringsskifte fordi Finnmark trenger fire nye år med FrP i regjering.

Fordi vi trenger forutsigbarhet fremfor reversering og stagnasjon. Vi opplever en optimisme og fremtidstro i de aller fleste næringer og spesielt innen fiskeri som har opplevd en betydelig økt rekruttering og lønnsomhet.

– Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark:

– Rundt16 % fordi vi ved forrige valg oppnådde 16 %. Vi har opplevd noen dårlige målinger men denne trenden er nå snudd og det er en positivitet og optimisme i Finnmark etter at vi har vært i regjering de siste fire år

Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest?

– Skuffet mest over innføring av flyseteavgift og at man ikke har fått en utredning av sykehustsruktruren i vest Finnmark. Det som har gledet meg mest er den betydelige samferdselssatsningen som gjør at vi for første gang reduserer vedlikeholdsetterslepet og får tryggere veier i Finnmark og at vi fikk fjernet bommen

Hvilken sak(er) vil avgjøre valget i Finnmark?

– Utredning av sykehustjenester og at de rødgrønne vil reversere og stagnere den positive utviklingen i Finnmark.