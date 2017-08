Noodt tar private i forsvar

Det mener Venstres stortingskandidat Trine Noodt, som synes kritikken mot private barnehager eller ulike typer private omsorgstjenester, er feilslått.

– Det er ikke greit at overskudd fra drift av eldretjenester eller barnehager investeres i oljeaksjer, slik vi har sett eksempler på, men for de private gründerne som driver non-profit-foretak, som så vidt går rundt, er det ingen grunn til å skamme seg, sier Noodt, som i stedet velger å rose initiativet. For eksempel Holmen barnehage i Øvre Alta.

– Jeg har på en måte forelsket meg litt i Holmen gårds- og naturbarnehage. Den ble startet fordi man fra lokalt hold ønsket barnehagen velkommen, sier Noodt.

Nedsnakking

Hun synes det har vært for mye nedsnakking av dem som driver private tilbud og som har en drift som balanserer på en økonomisk knivsegg.

– Jeg har tro på gründere innen omsorgsyrkene. Vi trenger dem, de skaper egne arbeidsplasser og gir grunnlag for bosetting, sier Noodt.

Daglig leder for Holmen gårds- og naturbarnehage, Lena Børstrand Søreng, sier hun ikke føler seg truffet av påstandene fra dem som hevder private aktører er velferdsprofitører, men synes ikke kritikken er hyggelig.

– Et eventuelt overskudd hos oss går rett tilbake til drifta, sier hun.

Jordnær drift

Det er ingen dans på roser for de som driver private barnehager i Alta.

– Vi driver gårdsbarnehage med dyr og vi legger ned masse tid i jobben, for dette er kjempekrevende. Barnehagen vår er ideelt drevet og vi får tilbakemeldinger om at foreldrene til de 28 ungene som går her er fornøyde med oss, sier Søreng.

Den ideelle drivkraften appellerer til Noodt.

– Dette med gårds- og naturbarnehage var en kjempegod ide og vi vet at dere som startet denne brant for ideen om å starte opp. Det er ikke til å legge skjul på at det har vært en kamp for å få endene til å møtes, for det er ikke likestilling i tilskuddsordningene til offentlige og private barnehager. Det er vanskeligere å drive en privat barnehage enn en kommunal, for tilskuddet er mindre til de private enn de offentlige.

Lena Børstrand Søreng skriver under på dette.

– Skal man drive økonomisk, så har man kanskje et gammelt bygg hvor vedlikeholdet er dårlig og kanskje ansatte med lav ansiennitet som betyr lavere lønnskostnader, men vi har satset annerledes. Vi har ansatte med god fartstid og vi mener det tilbudet vi gir ruster ungene godt for å gå videre til skole, sier Lena Børstrand Søreng.

Hun er stolt over at Holmen gårds- og naturbarnehage har klart seg gjennom vanskelige oppstartsår og sitter med nye bygg og gode rammer for å drive barnehagen.

Lite hyggelig

Trine Noodt sier brukerne ofte er mest fornøyd med de private barnehagene. De gir et etterspurt og ettertraktet tilbud hvor eiere og ansatte er dedikerte i jobben sin. De skaper arbeidsplasser og får folk til å trives i sitt nærområde. Noodt synes svart-hvittforestillingen om dem som tjener penger på omsorg, passer særdeles dårlig for barnehagen på Holmens sin del.

– Det er ikke hyggelig å bli sammenliknet med dem som kjøper oljeaksjer for overskuddet av driften i sitt velferdsforetak, sier Lena Børstrand Søreng.