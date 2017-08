Han står ved inngangen til F-fløya sammen med sju-åtte kompiser og venter på at skoleklokka skal ringe inn for første gang i det siste året på barneskolen.

Sjef over musikken

– Å begynne på ungdomsskolen blir bra, mener OIiver.

– Javel, forklar?

– Der er det kantine og man får sitte med telefonen.

– Nei, den må du levere inn, visste du ikke det?

– Jaja, men man har jo bare en til, så leverer man inn en dritt-telefon som ikke virker, forklarer Oliver.

Også jentene i 7. klasse gleder seg til ungdomsskolen. Men de er litt mer positive til det neste skoleåret enn guttene.

– Nå er vi sjef over alt. Vi skal styre musikken i friminuttene, sier Farwa Rashid.

– Det er litt rart å være eldst, men det er bra på en måte, for da er vi sjef, sier Sara Uglebakken, som setter pris på å møte vennene igjen etter åtte ukers ferie.

– Også blir det bra å ha førsteretten til ballbingen. Det er fint å være eldst, slår Sara fast.

Ny plan på gang

Rikke Raknes hadde i dag sin første skolestart som kommunalleder for oppvekst. Hun tilbragte deler av formiddagen på Sandfallet ungdomsskole, der både rektor og inspektør er ny i stillingene.

– Det er en veldig spennende og stor dag for ansatte og elever. Her på Sandfallet har de hatt en bra første dag, med nye folk i ledelsen, forteller Raknes.

– Ellers; er det samme gamle leksa, bokstavelig talt, i Skole-Alta?

– Ja, det er jo det. Den eneste forskjellen er at vi har en skole mindre. Nå i høst går vi gang med et stort og viktig arbeid, nemlig ny kommunedelplan for oppvekst. Da tar vi tar hele området som handler om barn og unge, og staker ut kursen for skolene de neste 12 årene. Det blir et omfattende og viktig arbeid, fastslår Raknes.