– Har fortsatt håp om å finne kvinnen i god behold

Det opplyser operassjonsleder Gunnar Øvergaard i Finnmark politidistrikt

Ute i terrenget hele natta

Politiet har fortsatt håp om å finne den savnede kvinnen i god behold. Hun har vært savnet siden 00.30 natt til søndag da en omfattende leteaksjon ble igangsatt. I natt ble den trappet opp, blant annet ved at 50 nye HV-soldater ble satt inn.

– Det har vært folk ute i terrenget gjennom natten, uten at det så langt er gjort funn som kan gi nærmere opplysninger om hvor i området den savnede kvinnen befinner seg. I morgentimene mandag er det satt inn friske og uthvilte mannskaper som viderefører søket med full styrke. Fra kl. 0700 er også to helikopter i gang med søk. På bakken gjennomsøkes aktuelle områder systematisk teig for teig, samtidig som streifpatruljer kontrollerer langs ulike mulige ruter, heter det i en pressemelding fra Finnmark politidistrikt klokken halv åtte mandag morgen.

Tett tåke

Søket tar utgangspunkt i områder der den savnede kvinnen kan befinne seg ut fra den posisjonen og tidspunktet hun var sist observert.

– I og med at det har vært tett tåke, er det usikkert om kvinnen har beveget seg i forventet retning. Terrenget er til dels meget ulendt og bratt, og det er krevende å søke under de rådende forholdene. Det har vært dårlig sikt med mye vind og nedbør det siste døgnet, men været skal bli lettere utover mandagen, opplyser Finnmark politidisrikt.