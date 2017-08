– Frp ligger godt an

Altapostens valgekspert Ole David Østli gir gode odds for at Bengt Rune Strifeldt blir å finne i Oslo de neste fire år.

– Målingene viser at vi har tre jevnstore partier bak Ap i Finnmark. Frp ser ut til å være minst av disse, målingene sett under ett. Beholder Ap sine to, vil Frp ikke oppnå distriktsmandat. Likevel regner jeg Strifeldt som Finnmarks nest sikreste mandat. Frp har nemlig tre mulige veier til Stortinget. Det ene er at andremandatet glipper for Ap, og den andre er at Frp passerer Høyre eller Senterpartiet i oppslutning, sier Østli og legger til:

– Den tredje veien er utjevningsmandat. Et parti med 13 prosent i et fylke med fem mandater stiller veldig sterkt i kampen om utjevningsmandat hvis distriktsmandatet ryker. Fremskrittspartiet ser ut til å få en hel drøss av utjevningsmandater i år, og Strifeldt er også helt i toppskiktet i konkurransen mot Frp-kandidater i andre fylker. Det som kan hindre Frp å komme få mandat er enten at Frp faller til 10-11 prosentpoeng, spesielt hvis Venstre eller MDG kommer over sperregrensen, eller at SV tar igjen Frps forsprang, som nå kanskje er på fem prosentpoeng.