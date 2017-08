Store mannskaper leter etter kvinnen

Altaposten kunne i morges fortelle om leteaksjonen på Sørøya.

Søndag ettermiddag deltar tre helikoptre, to redningsskøyter, seks hunder og mellom 50 og 60 mennesker i letingen, opplyser operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Via Twitter har politiet bedt frivillige melde seg for å delta i søket, og planen er å få til en manngard. Det er hentet inn ei ferje for å transportere folk til og fra øya.

Den savnede kvinnen er i slutten av 50-årene, tur- og fjellvant og godt kledd. Hun er 150 centimeter høy og opprinnelig fra Korea, har sort hår og var kledd i sort bukse og blå jakke, og hadde blå ryggsekk