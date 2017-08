Kvinne i 50-årene gikk seg bort

Det var lørdag kveld rundt klokken 19.30 at turfølget på tre startet. Litt etter midnatt fikk politiet melding om at ei dame i 50-årene ikke hadde kommet tilbake etter en tur med to andre.

Litt før klokken 00:30 ble politiet kontaktet, da kvinnen ikke returnerte til Sørvær som avtalt. Hun er sist observert ved Nordsandfjordvannet og har senere gått tom for strøm på mobilen

– Vi leter med full styrke og har satt inn alle ressurser vi har, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Johnsen ved Finnmark politidistrikt.

Kort kveldstur

Johnsen forteller at kvinnen valgte å snu for å gå tilbake midtveis i turen.

– Siden da har ikke de andre sett kvinnen. Det er vanskelige leteforhold med vind og regn. Også søket fra lufta med helikopter måtte avlyses etter at tåka ble så tykk at personell i et Sea king redningshelikopter ikke klarte å se lenger, sier han.

Den savnede kvinnen er i slutten av femtiårene, tur- og fjellvant og godt kledd. Hun er 1,50 meter høy og opprinnelig fra Korea, har sort hår og var kledd i sort bukse og blå jakke, og hadde blå ryggsekk.

Ber folk stille opp

Kvinnen skal være kledd for en god dagstur og er i tillegg turvant.

– Det er rundt 20 personer med i søket nå. To hundeksvipasjer fra Alta, Norsk folkehjelpe, Røde kors, to redningsskøyter og lokale kjentmenn er med, påpeker operasjonslederen.

– Turen de skulle gå var på cirka sju-åtte kilometer tur/retur. Vi håper at folk som er på Sørøya melder seg og blir med i søket. De som kan, vil bli satt i kontakt med vår innsatsleder på stedet.

– Når turen var relativt kort, er vel også søkeområdet begrenset?

– Vi utvider søkeområdet fortløpende så lenge vi ikke finner kvinnen, så leteområdet blir større etterhvert, forklarer Johnsen.

– Vi setter alle kluter til for å finne kvinnen, legger han til.