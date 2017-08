– Trafikken dundrer forbi i 60-sonen

Den trafikkerte fylkesveien over Raipas, fra Kaiskuru til Øvre Alta, skaper stor bekymring.

Tungtrafikken fra grustaket og økt trafikk gir bekymringer, kombinert med at mange er for hard på gassen.

– Vi som bor i Raipas, og kjører på veien vår hver dag, har ikke tall på hvor mange farlige situasjoner som oppstår, rett utenfor hushjørnene våre. At det ikke har gått liv tapt, er intet mindre enn et mirakel, skriver Tor-Kjetil Møllenes i Raipas velforening i et åpent brev til både lokale og fylkeskommunale politiske ledere.

De er heller ikke fornøyd med skoleskyssen på strekningen og har med oversikten over barna som bor i området.

HER ER BREVET FRA RAIPAS VELFORENING

Åpent brev til:

Leder for hovedutvalget for næring, drift og miljø, Alta kommune: Otto Erik Aas

Leder for hovedutvalget for samferdsel, Finnmark fylkeskommune: Geir Ove Bakken

Det er med glede vi leser at arbeidet med ny gang- og sykkelvei i Salkobekken i Øvre Alta settes i gang i september. Men selv om vi bejubler planene for at det omsider blir tatt grep i dette farlige området, skal man ikke langt unna før det igjen begynner å bli en fare å ferdes.

Så da er det på tide å spørre politisk ledelse, både i Alta kommune og i Finnmark fylkeskommune; når har noen egentlig tenkt å ta grep om fylkesveien over Raipas? Til orientering: Raipasveien er Finnmarks nest mest trafikkerte fylkesvei etter Aronnesveien.

I årevis har trafikken blitt både mer og tyngre, i takt med både utviklingen av Alta som by, men også ettersom stadig mer gods fraktes på vei.

Tungtrafikken fra grustaket i Raipas er også stor og farlig. Per i dag er fungerer Raipasveien som en avlastningsvei for mye av trafikken som ikke går gjennom sentral-Alta. Dette samtidig som Raipas er blitt en fast del av treningsrunden til rulleskiløperne, og ikke minst; både landeveis- og terrengsyklistene.

Vi som bor i Raipas, og kjører på veien vår hver dag, har ikke tall på hvor mange farlige situasjoner som oppstår, rett utenfor hushjørnene våre. At det ikke har gått liv tapt, er intet mindre enn et mirakel.

Trafikken dundrer forbi i en 60-sone, mens det er uoversiktlige inn- og utkjøringer til boligene, saktegående traktorer som fører til forbikjøringer, enorme trailere, forvirrede campingturister og hormonfylte mopedister, i ett salig kaos. Og i dette skal vi ferdes. I dette skal barna våre ferdes.

Dette har nå medført at vi som bor i Raipas har blåst liv i det tidligere Nedre Raipas lyslag. Vi har ett punkt på vår saksagenda: Nå må oppåvkningen skje - nå må det bevilges penger til at vi får en gang- og sykkelsti. Det skulle da bare mangle. Før det skjer en ulykke som gjør at et barn må bøte med livet. Vi har heller ingen å miste her.

Det kommer stadig nye boliger i Raipas, som bygges av unge etablerere. Her er noen av barna som lastebilene fra blant annet Finnmark Sand kjører forbi, hver dag:

Rita (0)

Adea (2)

Christian (3)

Amadeus (4)

Robin (5)

Mikkel (5)

Stina Lykke (6)

Maya (7)

Arian (7)

Sander (9)

Aurora (9)

Leah Sofie (11)

Dette er barna som bor langs Møllenesbakken per i dag, hvor Finnmark fylkeskommune må bruke helt unødvendige midler på transport grunn av farlig skolevei. Vi skulle gjerne latt ungene våre både gå, sykle og gå på ski til Kaiskuru nærmiljøsenter, vi. Men da må vi ha mer trygghet å gi dem enn en refleksvest.

Dagens skoleskysstilbud er i tillegg langt fra sikkert. Det forventes at våre fem-seks-åringer skal stille seg opp langs veien og hoppe på og av en buss. Skikkelige busstopp, på begge sider av veien, finnes heller ikke.

Vi raipasværinger er vant til å ordne opp selv, det er ikke det. Det var faktisk våre forgjengere, et privat initiativ og midler som måtte til for å få tilgang på kommunalt vann, og at det ble satt opp lysstolper mellom Kaiskuru og Møllenesbakken i begynnelsen av 2000-tallet. Er det virkelig slik det må bli denne gangen også eller kan våre unge håpefulle få samme trygghet som resten av fylkets barn?

Og for ordens skyld; er det blitt for langt mellom Tverrelvdalen og Raipas, så tar vi gjerne både Otto Eirik og Geir Ove med på en omvisning i nabolaget neste gang dere er i området. Omså på sykkel.

På vegne av Raipas velforening,

Tor-Kjetil Møllenes, styreleder