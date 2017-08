– Matlysta forsvant umiddelbart

Det var i helga, når også været smilte til turglade altaværinger at en altamann fikk øye på en stor brun flekk i vannet. Det var enkelt å finne ut hva flekken egentlig var.

– Jeg tok bilder, men brekte meg flere ganger, forteller mannen som tipset Altaposten.

– Det var en ekstrem lukt av skit og kloakk. Vi hadde det ikke koselig lenger og matlysten forsvant fort. Jeg kan bekrefte at det var skit, og at lukten nær skiten var ekstrem, sier mannen videre.

Det har også vært problemer med kloakk i Apanes-fjæra tidligere. Men Alta kommune har for ikke lenge reparert et ødelagt rør, og siden forlenget kloakkrøret et godt stykke ut i sjøen.