Daglig leder Arne Kristian Vestre ved Frydenbø hadde før helga besøk av EU-minuster Frank Bakke Jensen og benyttet anledningen til å framsnakke Boreals båter i Loppa, som har fått mye kritikk. I forrige uke lå de i Øksfjord, til stor frustrasjon.

– Det er ikke noe galt med båtene, men opplæring av mannskapet som drifter båtene må være god, sa Vestre, som styrer en suksessbedrift i Øksfjord.

Både bedriftsledelsen, statsråden og medlemmene fra Loppa Høyre var enige om at det mangler planer fra fylkeskommunens side når noe klikker innen samferdsel, og at informasjonsflyten er trasig.

Europaminister Frank Bakke-Jensen besøkte kunne konstatere at man ved Frydenbø Øksfjord Slipp og Mek AS avviste kritiske fergekommentarar

Vestre kunne fortelle at utstyret på MF Hasvik og MF Bergsfjord er fra øverste hylle og av topp kvalitet. Smilende fortalte han at shuttelen (propellen) som er årsak til at MF Hasvik fortsatt ligger ved kai, er produsert hos dem. Men at problemene ikke har sammenheng med dårlig kvalitet.