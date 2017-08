Sjåfør med henger for hard på gassen

Da Utrykningspolitiet (UP) holdt laserkontroll ved Maze fredag ble to personer stoppet for å kjøre langt over fartgrensen, som var 90 km/t. En 38-åring som hadde tilhenger hengende bak bilen ble målt til 116 km/t. Øverste tillatte hastighet med henger er 80 km/t. Dermed mistet mannen førerkortet på stedet. Han må nok også regne med en fet bot i tillegg.

Mannen samtykket i førerkortbeslaget.

Det ble også en dyr biltur for en russisk mann som ble målt til 125 km/t i den samme 90-sonen. Det ble skrevet ut bot, som trolig er på rundt 6000-7000 kroner. Ved 125 km/t ryker forøvrig lappen.