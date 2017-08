MF Lurøy løser problemene

Det har blåst friskt etter at den ene ferga etter den andre har forsvunnet ut av rutetilbudet i Vestre Loppa den siste tiden.

– Samferdselstilbudet vi har i Loppa i dag er dårligere enn det var i 2007, sa Arbeiderpartiets representant, Berit Land under et kommunestyremøte i Loppa i sommer.

Nå er nok ikke tilbudet tilbake til 2007-nivået, men de fleste får trolig et tilbud som er levelig.

Endelig kom hjelpen

Fredag kveld kom MF Lurøy fra Sandnessjøen og skal nå betjene rutene i Vestre Loppa. MF Bergsfjord opererte fredag på begge rutene.

Mange mener Finnmark fylkeskommune ikke skjønner hvilket behov som egentlig ligger på strekningene i Vestre Loppa.

– Fylket ser på hvor mange som bor på hvert sted, ikke på hvor ofte folk reiser. Det vi må ha i Loppa er flere hurtigbåtruter og vi må ha oftere fergeanløp til de stedene som har fergeleier, for vi har stort behov for økt kapasitet i de lyse sommermånedene og kanskje litt mindre i mørketida, sa ordfører Steinar Halvorsen fra Høyre i juli. Han la til at fylkeskommunen har gitt beskjed om at dette ikke lar seg gjøre, blant annet på grunn av arbeidstidsregler og liknende.