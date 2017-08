Finnmarkingene best i grunn

Statistikken for Redningsselskapets redningsaksjoner i sommer kom nylig. Den viser massevis av redninsgaksjoner i Østfold. Hele 223 båter har bl

itt slept av grunn. 42 av dem i Østfold, mens bare to gikk på grunn i Finnmark.

– Vi har dratt båter av grunn nesten hver dag i sommer, sier skipper Pål Bustgaard på redningsskøyta «Horn Rescue» på Skjærhalden, ifølge Redningsselskapets egen nettrside.

Økende antall oppdrag

Fra 1. mai til 1. august i år har Redningsselskapets 50 redningsskøyter hatt i alt 3445 oppdrag. Tilsvarende tall for 2016 var 3289 oppdrag.

– Sommeren så langt viser en liten økning i oppdragsmengden. Vi har fem prosent flere oppdrag nå sammenlignet med fjoråret, opplyser pressevakt Lars Mosby Enger i Redningsselskapet.

På redningsselskapets sider opplyses det at Troms har færrest grunnstøtinger, hvor tre har fått hjelp. Men statistikken viser at Finnmark har en grunnstøting mindre, altså bare to.

Flest får motorstopp

Fremdriftshavarier er den hyppigste årsaken til at båtfolket trenger hjelp fra redningsskøytene. I sommer har 1669 båter fått assistanse fordi båten har stoppet av en eller annen grunn.Redningsskøytene har utført 1370 slepeoppdrag.

Det har også vært en stor økning i antall båtbranner. Så langt denne sommeren har redningsskøytene bistått i slukkingen av 37 båtbranner, mot 23 i samme periode i fjor. Det tilsvarer en økning på hele 61 prosent. Flest branner har det vært i indre Oslofjord.