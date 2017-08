Reinpolitiet og SNO anmelder fem personer for ulovlig kjøring i utmark, opplyser politiet.

De to instansene samarbeidet om kontrollene i Alta-området. Først meldte de at en mann i 20-årene ble anmeldt for ulovlig motorferdsel, samt kjøring uten gyldig førerkort.

Litt senere kom meldingen om at ytterligere fire personer er anmeldt for ulovlig kjøring i utmark.