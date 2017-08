– Jeg er stolt av mine ansatte. De fortjener masse ros!

I Forbrukerrådets nye nettjeneste «Sjekk dagligvarer» er KIWI Elvebakken billigste dagligvarekjede i Alta. KIWI er også billigst nasjonalt.

– Dette er ikke noe jeg hadde klart å få til alene. Mine 13 ansatte er de fortjener mest ros. Også får vi mye drahjelp fra Kiwi sentralt. De er kjempegode til å få til avtaler som gjør at vi kan levere gode priser i et tøft og hardt marked, sier butikksjef for Kiwi på Elvebakken, John Vinje.

Små marginer

Matbutikkene som er med i tallgrunnlaget er Rema1000, Coop Extra, Coop Prix, Coop Marked, Coop Mega, Matkroken, Kiwi, Meny, Spar og Joker og dekker rundt 96% av det norske dagligvaremarkedet. Bunnpris er ikke tatt med.

Nå er det ikke slik at Kiwi har smadret alle andre. For avstanden fra billigste til dyreste butikk blant de 10 som er med, er på «bare» 364 kroner, i en handlekurv på nesten 5500 kroner.

– KIWI slåss for å være billigst hver dag, og vi er selvsagt veldig glade for at denne tjenesten viser at vi lykkes med det i hele landet, sier KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy.Forbrukerrådets nye prissammenligningstjeneste gjør det mulig å se totalprisen for en ferdig sammensatt handlekurv der du bor. Prisene oppdateres hver torsdag med snittpriser for uken som har gått. I den første handlekurven som nå har blitt sjekket ligger 186 av de mest solgte dagligvarene.

Voldsom vekst

John Vinje tok over butikken på Elvebakken allerede i 2014. Fra den skiftet fra Spar til Kiwi i 2013, har veksten vært formiddabel.

– Ja, det har vært en fantastisk reise der veksten ikke har stoppet. Omsetningen er faktisk doblet fra 2013. Kundetilstrømningen har vært helt enorm. Fantastisk artig, slår Vinje fast.

Portalen viser at Kiwi også er den billigste aktøren i matvaresegmentet nasjonalt.