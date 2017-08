Danse-Broks er tilbake

2. september inviterer Broks til dansegalla i flerbrukshallen i Honningsvåg, og han håper selvfølgelig at det skal strømme på med folk fra hele vestfylket når han lokker med Saturn fra Alta og Rikingan fra Sortland.

– Vi har topp kvalitet på dansemusikk i Nord-Norge, så jeg så ingen behov for å gå ut av landsdelen for å finne band. Dette blir knallbra, lover Broks.

Han er oppvokst i Honningsvåg, men har bodd mesteparten av sitt liv i Alta. De siste årene har han vært mest i barndomsbyen, der han har gjennomført tidenes ryddeprosjekt i Finnmark; 310 tonn med jernskrot er samlet inn på Magerøya og kjørt bort. Nå har Broks et nytt prosjekt.

– Jeg arrangerte dansegalla i Finnmarkshallen tre ganger på 90-tallet, så dette kan jeg. I Honningsvåg har det aldri vært dansegalla, så nå er det på tide at også Finnmarks mest sosiale og festglade folkeslag får sin egen galla. Men festen blir ikke god nok hvis det ikke kommer masse folk utenfra, påpeker Broks.

Han har fått ordnet oppstilling for bobil nede på havna, takket være en velvillig havnesjef Leif Gustav Prytz Olsen. Der kan besøkende til dansegallaen bo i bovil eller campingvogn fra enten fredag eller lørdag til søndag. Og han har fått låne platting av Finnmarkshallen, som kjøres utover for å legges som 300 kvm med dansegulv.

– Det er plass til 1200 i hallen. Foreløpig har det gått litt trått med billettsalget, men det er nå jeg setter inn støtet. Det kommer til å bli en flott helg i Finnmarks klart beste utelivsby, spår Broks.

Han jobber med å få satt opp revy fredag med byens kjente revystjerner, som da toppes med dansefest lørdag.

– Går dette etter planen ser jeg for meg å gjøre dette til en årlig tradisjon den første helga i september. Honningsvåg har mye å by på, reklamerer Broks.

Han har «alle rettigheter» og det blir derfor salg av både alkohol og bidos fra utsalg i flerbrukshallen.

– Jeg tar en viss økonomisk risiko med dette, men har trua på at Honningsvåg er moden for en dansegalla. Billetter er lagt ut for salg i hele Vest-Finnmark, så nå må folk kjenne sin besøkelsestid, oppfordrer Broks.