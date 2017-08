– Vi synes Alta er helt unikt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk hilse på noen av de utenlandske studentene som har kommet til Alta.

– Hva var det som fikk dere til å velge å studere i Alta? spør Torbjørn Røe Isaksen studentene.

– Det var naturen og de gode kursene. Vi synes det er flott å få lov til å studere her. Vi har blitt tatt så godt imot, og er takknemlig for at alt er så godt organisert, sier Katharina Mönig fra Tyskland.

– Det er fine kurs. Vi har ikke slike studier som arktisk turisme hjemme, sier Eszter Boldizsar fra Canada.

– Men dere har arktis, og midnattsol i Canada? spør Røe Isaksen.

– Ikke som her. Ikke der jeg bor. Jeg er veldig glad for å kunne studere dette her, sier hun.

For kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ga møtet med studentene et unikt innblikk i hvorfor de har valgt Finnmark og Alta som studiested. For studentene Katharina Mönig, Olivia Metzner, Nora Mansikka, Sina Waidmann, Eszter Boldizsar og Daniel Esselbach ble det et eksklusivt møte med en norsk minister.

Kunnskapsministerens tale

Inne i kultursalen var det akademisk prosesjon, underholdning og offisiell åpningstale av kunnskapsminister

– Jeg har tre gode råd til studentene: Jobb hardt. Venter du med å åpne boka til eksamenstida, sliter du kanskje. Du behøver ikke å låse deg inne på rommet; det er kanskje til og med en dårlig måte å lære på. Kollokviegrupper og kafébesøk gjør at en dag på lesesalen blir hyggeligere, sa han.