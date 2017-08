– Reddet livet mitt

For andre gang på kort tid viser mannskapet på Nefelin V at de kan håndtere hjertestarteren ombord og gi livreddende førstehjelp. Harald Martinsen ligger stadig på intensiven på UNN og sier til Altaposten at han selv ikke riktig vet hva som skjedde, fra båten var innom Toften og før han lå i helikopteret på vei til Tromsø. Først gikk turen med Nefelinbåten inn til Alta der sykebil fraktet han til Alta helsesenter før han ble fløyet til UNN.