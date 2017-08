Samlet for kos i Sør Tverrfjord

Mange med tidligere adresse Sør-Tverrfjord var sist helg samlet i bygda for å avslutte sommeren. Nils Petter Fjellgård bor i Tromsø men var en av sommerturistene. Han tenkte at anledningen var perfekt til å samle alle ved Førstevannet i Sør Tverrfjorddalen. Når bygdelaget tente på ideen og sponset ingrediensene til et festmåltid, ble tanken realisert. Små og store trakk i varme klær, sørget for myggspray og stilte opp til reinsdyrbuljong, bålkaffe og kaker.

– Tidligere gjorde vi det samme. Jeg tenkte da at hvorfor skal vi sitte og grille hver for oss? Hvorfor ikke slå oss sammen oppe ved vannet? Dette forteller Nils Petter og legger til at responsen var upåklagelig.

Akkurat som sist fredag.

Han mener det ikke trenger å være et svært arrangement for å komme sammen med gamle venner og ha det trivelig. Flere av dem som koste seg rundt bålet hadde ikke sett hverandre på mange år, og praten gikk livlig. Når to gitarister i tillegg stilte med instrumenter og gamle slagere, så mimringen ut til å være fullkommen.