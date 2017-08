Følger opp direkte-suksess

Turen til Krakow tidligere år har gitt mersmak for G Travel Alta. Da dro altaværingene i samlet flokk til Polen i stort antall.

Selskapet har nå bestemt seg for å lansere tur til den estiske hovedstaden i månedsskiftet november/desember, der både julemarkedet og julebord kan være lokkemat. Opplegget tilsier at bare en arbeidsdag går tapt.

– Julemarkedet i Tallinn er særdeles bra og ligger, enten man tror det eller ikke, kun to timers flytur fra Alta med direkte charterfly. Flyet tar 189 passasjerer. Når startskuddet for salget går, er det først til mølla som gjelder, sier daglig leder Hege Hilton.

Erfaringene viser også at disse turene kan være perfekt for gutteturer og venninne-turer. Denne gangen har G Travel Alta gitt reisende muligheten til å velge mellom flere hoteller.

Hilston skryter av Tallinn, middelalderbyen som har brosteinsbelagte gater i gamlebyen.

– Byen har virkelig noe for enhver smak og er en opplevelse verdt turen, forklarer Hilton for valget av Tallinn og Estland som mål for direkteturen.

Stadig flere har oppdaget denne vakre byen med rikt kulturliv, parker, kafékultur og natteliv. I gamlebyen, som er byens hjerte, ligger de fleste restauranter og kaféer tett i tett, med bare noen meters avstand. Tallinn er det også en kjent ølby.