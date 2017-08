Arbeidsgruppa for flyplassen er i gang

Og kanskje er det også kapital å hente i teknologimiljøet på Hønefoss.

Den gamle militære flystripa i Kautokeino skal bli flyplass, enten bare for ambulansefly eller også for rutetrafikk. I sommer fikk kommunen besøk av eieren av Eggemoen private flyplass, Olav Tronrud som var på sommerferie i Norge og en rundtur i sitt private helikopter.

– Nå har jeg vært på en gjenvisitt til Hønefoss og det var svært spennende å se hvordan en nedlagt militærflyplass har blitt forvandlet til en operativ lufthavn hvor det er knyttet 300 arbeidsplasser til innenfor ulike typer vedlikehold og teknologiutvikling. Det er åpenbart driftige folk som har satset på dette og nå ser vi i Kautokeino også fremover. Vi er i gang med prosjektarbeidet i arbeidsgruppa for flyplassen i Kautokeino og det er svært spennende at en privat aktør i Hønefoss ønsker å bidra for at vi skal kunne realisere flyplassutbygging i Kautokeino, sier ordfører Johan Vasara.

– Vi ser på en privat utbygging med kommunen, fylkeskommunen og private som aksjonærer. Det er en modell som finnes andre steder i Norge. Jeg kommer til å utfordre fylkeskommunen til å delta på eiersiden, sier Johan Vasara.