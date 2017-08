Angrer på stemmegivning

Høyres gruppeleder Marianne Haukland i kommunestyret går nå ut og klargjør hva som skjeddde i Høyregruppa, der Bjørn Roald Mikkelsen og Alex Bjørkmann stemte med posisjonspartiene, og sikret et flertall for å legge ned Kåfjord skole med virkning fra skoleåret 2017.

– I ettertid ser jeg at Bjørn Roald (Mikkelsen) og Alex (Bjørkmann) har fått mye negativ publisitet for sin avgjørelse i gårsdagens kommunestyremøte. Til kritikerne av mine gode partikamerater vil jeg være tydelig på at det ikke var de som brøt ut. Var det noen som brøt ut, så var det meg og Oddveig Hammari. Vi stemte mot det partiet tidligere har stått og stemt for, blant annet i to kommunestyrevedtak, sier Haukland til Altaposten.