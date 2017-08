– Vi må finne en god løsning for de nye eierne

Sent i 2018 eller tidlig i 2019 skal brannvesenet flytte inn i nytt bygg ved meieriet. I den forbindelse ønsker kommunen å få nyregulert hele området langs Skoleveien. Det blir gangvei på begge sider, og i planforslaget er det skissert at den beste løsningen er å stenge innkjøringen ved Svendsen-bygget mot rådhuset. All trafikk til Svendsen-bygget skal ifølge planforslaget gå inn Sandfallveien og deretter krysse parkeringsplassen foran rådhuset.

– For oss var det viktig å finne en god løsning for bedriften som er etablert i bygget, og eierne av bygget, sier ordfører Monica Nielsen, som i går fikk et enstemmig planutvalg med på å forkaste det opprinnelige planforslaget for området.

Dette har de nye eierne av Svendsen-bygget, Brm Eiendomsutvikling AS, protestert mot. De har foreslått en løsning der innkjøringen strammes opp og inngår i et X-kryss sammen med innkjøringen til Meieriveien på motsatt side av veien, og at det deretter stenges for gjennomkjøring til rådhuset.

Dette er et forslag som ble støttet av Rambøll, som har vært plankonsulent for forslaget til detaljregulering for Alta brannstasjon.

– Det er ikke registrert ulykker på Skoleveien inn mot rundkjøringen. Kjøremønsteret i området er innarbeidet blant trafikantene, noe som taler for å beholde avkjørselen. Etter å ha vurdert saken nærmere, kan Rambøll ikke se at det finnes tungtveiende grunner til å stenge direkteavkjørselen til Skoleveien 1-3. Hensynet til forretningseiendommenes drift bør tillegges vekt, heter det i Rambølls vurdering.

Planforslaget ble likevel fremmet for planutvalget med stengning av innkjøringen som et sentralt punkt.

– I Ap var vi ikke komfortabel med denne innstillingen, og det viste seg at det var heller ikke resten av planutvalget. Det ble dermed et enstemmig vedtak på å sende planen tilbake til administrasjonen med ordre om å legge til rette for innkjøring til forretningseiendommen. Vi ønsker å ivareta mulighetene for de som driver næring i Skoleveien 1-3, sier ordfører Nielsen til Altaposten.

Siden rådmann Bjørn Atle Hansen er inhabil i saken, er det planadministrasjonen i Hammerfest kommune som behandler den. De må nå innarbeide to punkter som politikerne ønsker endret:

1. Avkjøringen til Skoleveien må bestå, men kun betjene Skoleveien 1-3. Veien må stenges i bakkant, slik at gjennomkjøring til rådhuset ikke er mulig.

2. Eierne av Skoleveien 1-3 skal få muligheten til å erverve kommunal grunn, slik at parkeringsplassen blir tilpasset eiendomsgrensene.

Forslaget ble fremmet av Ap, KrF og SV, og enstemmig bifalt av de andre partiene.

– Dette er jo helt fantastisk, sier styreleder Bjørnar Roxrud i Brm Eiendomsutvikling AS.

– Det kjennes veldig godt å bli hørt i en sak som vi mener var feil vurdert, legger han til.

– Dere har fått maks uttelling?

– Ja, og det er godt å se at selv om en fagmann og folk i en faggruppe har satt sammen et svar, så kan man som privatperson uten utdannelse, men med sunn fornuft, påvirke en avgjørelse i riktig retning med gode argumenter, sier Roxrud.

Det ligger fortsatt en risiko i at Statens vegvesen setter foten ned for å holde innkjøringen åpen, men ordfører Nielsen sier hun håper de ser at de løsningen politikerne foreslår vil være en god og trafikksikker løsning, og lar planutvalget få lov til å vedta planen med dette innbakt.