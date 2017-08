– Sutring fører ikke frem

– Strategien med å dra ut på sutreturer for å svartmale det regjeringen får til fungerer ikke. Velgerne kjenner seg ikke igjen, mener førstekandiat Frank Bakke-Jensen (H), som de neste to dagene befinner seg i Kautokeino og Loppa.

Går for 18 prosent

Høyrepartiene registrerer etter den siste målingen til Infact, at Arbeiderpartiet risikerer å sitte igjen med ett mandat, og at Høyre, Frp og Senterpartiet kan erobre de øvrige faste distriktsmandatene. Det betyr at selv det "trygge" mandatet til Ingalill Olsen er i spill.

Mens Sp på målingen er Finnmarks neststørte parti med 17,9 prosentpoeng, har både Høyre og Frp 13,7 prosentpoeng.

– Det høres kanskje optimistisk ut, men jeg har en målsetting om at vi skal få 18 prosent, er den hårete meldingen fra båtsfjordingen.

Kjenner seg ikke igjen

Det mest oppsiktsvekkende er den rekordlave oppslutningen til Finnmark Ap.

– Det betyr at det blir en enda mer spennende innspurt enn vi har trodd. Jeg tror Aps fall skyldes at de forteller en historie folk ikke kjenner seg igjen i, i tillegg til at de vil reversere ting som er gjennomført. Vi leverer politikk og mitt inntrykk fra stands og valgturne er at blant annet skolepolitikken slår an. De har sansen for fraværsgrensen og tiltakene vi har satt igang, hevder Bakke-Jensen.

– Jeg har til og med opplevd noen i Alta som liker helsepolitikken, smiler Bakke-Jensen.

Han presiserer at det er målinger og at han respent for Ap-apparatets kjente sluttspurt.

– Selv om det er målinger, viser langtidstrekkene at Ap sliter i Finnmark, påpeker han.

Går så det suser

Frps førstekandidat Bengt-Rune Strifeldt er også opptatt av at dette handler om meningsmålinger, men har omtrent samme forklaring som Bakke.Jensen.

– Snakker man med næringslivet, går det som det suser. Det bygges også veier for harde livet, og da fungerer det ikke når Ap vil kritisere og reversere. Velgerne ser jo at det er optimisme, for eksempel innenfor fiskeri og landbruk der det satses som aldri før, sier Strifeldt.