Høyre-veteran Ellen Inga O. Hætta har fått denne krystallklare avklaringen; det skal sørges for likeverdige spesialisttjenester.

Helseministerens presisering om likeverdige spesialisttjenester til den samiske befolkningen er ikke til å misforstå. Det fastslår Høyres førstekandidat til sametingsvalget i Avjovarri, Ellen Inga O. Hætta.

– Det er særlig viktig fra min side å presisere at Finnmarkssykehuset ikke tar tilstrekkelig hensyn til det samiske, for hele den samiske befolkningen. Jeg mener at etableringen av helseparken snarest bør underlegges Helse Nord sentralt. De må ta oppgaven på alvor, sier Hætta.

Skal prioriteres

– Jeg glad for at vi har en statsråd og en regjering som tar helsetilbud til den samiske befolkningen på alvor, sier Ellen Inga. Hun mener presiseringen av likeverdige spesialisttjenester som helseministeren har gjort overfor Helse Nord,

Hun mener oppdraget til styret for Helse Nord er meget tydelig.

– Vi har en regjering som vil ha et likeverdig helsetilbud til samer i hele landet. At Samisk helsepark skal prioriteres er spesielt positivt for Karasjok, men også for alle samer i Norge, sier Hætta.

Som mener forståelsen av likeverdige helsetjenester og forståelsen av samiske behov innenfor helse må gjøres i tett dialog med de som legger premissene for samepolitikken, nemlig storting og regjering.

– Kunnskapen kommer ikke av seg selv. Derfor er jeg svært glad for å ha en lyttende statsråd og en regjering som skjønner utfordringene og som tar dette på alvor. Presiseringen av oppdragsbrevet til Helse nord er et kraftig signal til styret om at Samisk helsepark skal etableres og at det skal være reell samisk medvirkning i prosessene fram til ferdigstillelse, fastslår Hætta.

Betydning

Hun viser til hva som står i oppdraget:

"Helse- og omsorgsdepartementet legger vekt på betydningen av å få etablert Samisk Helsepark. Helse Nord RHF bes derfor, som ledd i sitt ansvar for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen, om å ta et særskilt ansvar for framdrift av prosjektet. Helse Nord RHF bes i denne sammenheng også om å ha et særskilt fokus på at utviklingen av helseparken og miljøet rundt denne på en hensiktsmessig måte sikrer en kompetanseutvikling som bygger opp under det ansvaret Helse Nord har for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til hele den samiske befolkningen i Norge."

– Klarere kan det ikke sies, mener Ellen Inga O. Hætta.