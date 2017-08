– Hallen kan ikke leies ut til kommersiell drift

Da Trio Trafikkskole fikk leie kontor i Finnmarkshallen, stilte Bengt Rune Strifeldt i Alta Frp spørsmål ved både den nye praksisen og manglende konkurranse. Nå fører momsreglene til at alarmklokken går hos Alta kommune. Frykten for å måtte betale tilbake all moms på investeringene til hallen, gjorde at rådmannen satte kommuneadvokaten på saken. Nå anbefaler Alta kommune at man dropper utleie.

Kan miste momsen

Rådmann Bjørn-Atle Hansen sier denne saken handler om hvorvidt man kan leie ut til kommersiell virksomhet eller ikke.

– Vi har fått all moms tilbake på investeringskostnadene. Selv om alle forhold ikke er avklart, har kommuneadvokaten anbefalt at styret for Finnmarkshallen at de ikke leier ut til kommersielle aktører, sier rådmannen.

Han understreker at saken ikke er hundre prosent avklart, siden leietaker er en trafikkskole som skal drive undervisning.

Kastes ikke ut

Styreleder for Finnmarkshallen, Tor-Erland Nilsen, henviser til daglig leder Tommy Hæggernæs for kommentarer.

Finnmarkshallen er et eget driftsselskapet og den daglige lederen er helt klar på at han ikke kommer til å kaste ut den trafikkskolen som det er inngått leieavtale med.

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg hadde allerede skrevet kontrakten med dem, en tidsbegrenset kontrakt på tre år. Kommunen har overlatt driften til driftsselskapet, så det er ikke Alta kommune som har leid ut til trafikkskolen. Inntektene fra utleien kommer idretten i Alta til gode, det fører til lavere leie for dem skal bruke hallen. Jeg har nå fått en anbefaling om ikke å leie ut til kommersielle aktører, men jeg kan ikke gå tilbake på en avtale vi har gjort. Det er snakk om et utleid areal på 30 kvadratmeter av et bygg på 5000 kvadrat, så her føler jeg vi har storm i et vannglass, sier Hæggernæs. Han mener reglene for utleie ellers gjelder hvis det er mer enn 25 prosent av arealet som er utleid.

Ikke momspliktig

Hæggernæs sier det ikke er gitt en krone i spillemidler til den delen av lokalene som Trio skal leie. En trafikkskole driver undervisning og er ikke momspliktig.

– Jeg tar det hele og fulle ansvaret for å ha inngått kontrakten og jeg mener vi er innenfor loven, siden det er ikke mva-pliktig undervisning det er snakk om. Dette undersøkte jeg ikke noe nærmere, for vi har et tomt kontor her og jeg mente det var greit å leie ut, sier han.

Trafikkskolen betaler markedspris for å leie.

– Jeg skal drifte bygget, men påtar meg skylden for å ha inngått kontrakten. Hvis dette får store konsekvenser for kommunen må vi se på saken igjen, sier Hæggernæs.

Bygd som klasserom

Det hører med til saken at Alta kommune selv skal leie lokaler til de niendeklassingene, som slipper å flytte til Komsa når østfløya ved Alta ungdomsskole skal pusses opp.

Rådmannen i Alta mener dette er noe helt annet.

– Huset er bygd for kommunal virksomhet og det er klasserom, så det er ingen problemstilling, sier rådmannen til slutt.