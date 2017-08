– Garanterer skole i Kåfjord

Saken rundt Kåfjord skole fikk en endelig og dramatisk utgang med kommunestyrets 19 -16 vedtak om nedlegging allerede fra skoleåret 2017. Før møtet var det et berettiget håp om at kampen for å holde skoledørene åpne fram til neste høst skulle lykkes.

– Klart vi er skuffet. Ekstremt skuffet, men jeg kan ikke si at dette kom uventet. Vi var klar over at Høyres gruppeleder Marianne Haukland stod på vår side, men at hun ikke kunne garantere for en samlet gruppe, sier bygdelagsleder Ellen Helander, som må ta en kort pause når hun kommenterer til følelsene igjen er under kontroll. Andre foreldre som var til stede var enda mer preget, og tårene flommet i fortvilelse.

– Vi har jobbet hardt mot hele det politiske miljøet for å få det ene året vi mener barna som har vært elever på Kåfjord skole fortjener. Prosessen har vært ekstremt rotet, og barns beste har ikke blitt vektlagt. Det gikk tidlig prestisje i saken, og det var veldig viktig for flertallet å vise handlekraft ved å stå på desembervedtaket. De var aldri til å rikke, utdyper Helander.

Kampklar

I skuffelsen aner vi en enda sterkere kampglød i foreldre- og bygdegruppa.

– Jeg kan garantere at selv med dette vedtaket skal det være skole i Kåfjord neste høst, kommer det fra bygdelagslederen.

En av lærerne ved skolen følger opp med å si at hun snart er over i pensjonistenes rekker, og vil være klar til å jobbe gratis for privatskolen fra neste høst som nå kan bli alternativet til den kommunale nedlagte skolen.

– For oss handlet ikke dette om noen omkamp, kun om at ungene skulle få ett års ekstra skole for å tilpasse seg en ny skole. Når det ble slik det ble, så står foreldrene bak vedtaket om nedlegging, men ikke med gjennomføring på noen dagers varsel for ungene, sier talskvinne Helander.

Hun viser til at først onsdag var det klart gjennom kommunestyrets vedtak hvor ungenes framtidige skole skal være, altså to dager før skolestart.

Godkjenning

Før kommunestyrets behandling kom den offisielle bekreftelsen fra Utdanningsdirektoratet at de har godkjent planene for Haldde Montesorriskole for 1-7 trinn, og maksimalt elevtall på 40.

– Vedtaket i kommunestyret betyr at elevene det neste året ikke vil være i Kåfjord. Det er et skritt tilbake for Montesorri-skolen, men på ingen måte noe alvorlig anslag. Det viktigste er at Alta kommune står ved sine løfter om å stille skolebygg til disposisjon, og at kommunen på andre måter hvor de kan bidra positivt, er med oss.

– Partipisken avgjorde

Flere av foreldrene Altaposten var i kontakt med hevdet at det reelt sett var flertall i kommunestyret om «ett års utsettelse».

– Vi vet at det blant posisjonspartiene var flere som ville stemt med det som ble mindretallet om ikke partipisken var brukt. Hadde partiene stilt representantene fritt ville Kåfjord skole vært oppe å gå fram til neste høst, hevdet de.

Bygdelagslederen er ikke like bastant på partipisken, men tror det var representanter som stemte mot det de mente var riktig.

– Jeg både håper og tror at det i partigruppene til Ap, KrF og SV var enkeltrepresentanter med mer fornuft enn partimajoriteten.