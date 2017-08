Skjerper grønne ambisjoner for oppdrettsnæringa

Det er visjonen de presenterer under Aqua Nor i Trondheim denne uka.

– Vi vil at sjømat skal stå for Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål. Vårt mål er doblet matproduksjon og mindre miljøavtrykk fram mot 2030, er meldingen fra Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark, som i en pressemelding legger fram et visjonsdokument for den norske havbruksnæringen under messen.

Havbruk 2030 – Tenke globalt, handle lokalt, er mottoet for strategien. Den slår fast at norsk havbruk skal stå for verdens mest miljøvennlige produksjon av sunn mat, og at næringen skal levere sjømat, produksjonskompetanse og teknologi i verdensklasse. G

– Nå skjerper vi ambisjonene betraktelig på vegne av våre medlemsbedrifter. Arbeidet er i gang og skal resultere i en samlet strategi for en videre bærekraftig utvikling av havbruksnæringen og hvordan den bør forvaltes i 2030. Dette vil kreve nytenkning og endring, understreker Ystmark.