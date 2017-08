Legger ny kabal

– En meget dyktig duo som skal ta Altaposten inn i en ny tid, mener sjefredaktør Rolf Edmund Lund.

Vidar takker for seg

Nyhetsredaktør Vidar Kristensen vil etter mer enn 23 år i Altaposten gjøre noe helt nytt og starter denne høsten i Eltele på salgssiden. Han erstattes 1. oktober av Tom Skoglund, som i mange år har hatt ansvaret for nettsatsingen. Det vil han fortsette med, men skal samtidig styre nyhetsjakten på flere plattformer.

Tilbake fra NRK

Det skal han gjøre i tett samarbeid med Astrid Krogh, som kommer tilbake til Mediehuset Altaposten fra en sentral post i NRK Finnmark. Hun blir redaksjonsleder og vil med sin erfaring fra flere kanaler bli svært viktig for Altapostens multimediale satsing fra 1. november.

– Jeg gleder meg veldig til å være med på denne satsingen, sier Astrid Krogh, som fremhever at tiden i NRK har vært spennende og lærerik. Før den tid arbeidet hun i Mediehuset Altaposten i seks år, da med spesielt ansvar på tv-biten. I sum har hun fått betydelig ledererfaring.

– Styrke for oss

Tom Skoglund er fornøyd med den nye makkeren.

– At Astrid kommer «hjem» til Altaposten, vil utvilsomt være en styrke for oss. Jeg kjenner henne som både en dyktig journalist og som en flott person, og gleder meg stort til å ta fatt på jobben sammen med henne og det øvrige lederteamet utover høsten, sier Skoglund, som for egen del ser utfordringene.

– Etter å ha jobbet i avisa siden 2003 har jeg fått være med på både opp- og nedturer. Ikke minst synes jeg de siste årene har vært spennende, med den kraftige digitale utviklingen Altaposten har vært gjennom. Mye riktig er gjort og Altaposten er på rett vei, men bransjen har fortsatt utfordringer som gjør at vi alle er nødt til å være framoverlent og klare til å gjøre endringer om nødvendig, sier Skoglund.

Nye krav

Lund mener den journalistiske slagkraften blir avgjørende i den tøffe konkurransen med både lokale og internasjonale konkurrenter.

– Kravene har blitt enda tøffere, på alle plattformer og hele døgnet. Det må vi ta konsekvensen av, sier Lund, som spesielt vil styrke tilstedeværelsen på ettermiddag og kveld.

– Tom og Astrid er en offensiv og dyktig duo, både som journalister og som del av lederteamet, fastslår han.