Kortvarig jubel

For allerede etter en kort tid har fliser ved barnebassenget løsnet.

Gamle fliser

– I og med at vi har tømt bassenget og fylt det opp igjen, så har et par gamle fliser løsnet, sier assisterende tekniker ved Nordlysbadet, Pål Roar Johansen.

– Er det flere fliser av denne typen i bassenget?

– Litt rundt om kring, men vi har ikke observert at det har løsnet fliser andre steder.

– Frykter dere at flere skal løsne?

– Vi kan ikke være 100 prosent sikre, men det tror vi ikke kommer til å skje, sier Johansen.

Behøver ikke stenge

Daglig leder ved Nordlysbadet var ikke tilstede i dag, men sier per telefon at det ikke skal være nødvendig å stenge for å sette på nye fliser i barnebassenget.