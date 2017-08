Mopedpøbel skar opp dekk

– Den aktuelle KTM-sykkelen ble beslaglagt i Transfarelv. Politibetjenten som fulgte føreren mente det ble foretatt klanderverdig kjøring og ønsket å stanse dette. Da føreren stakk til skogs, sto han igjen med sykkelen. Så viste det seg at det var en rekke andre ungdommer samlet på samme sted, med mopeder, lettsykler og ATV-er. Vi vet ikke ennå hvem det var som stakk til skogs, men vi arbeider med saken. Vi vet at det er mange som kjenner til de ungdommene som var tilstede, sier Aas Andersen.

– Vi vet ennå ikke hvem som eier den beslaglagte lettsykkelen, for ikke hadde den skilt og heller ikke rammenummer. Det ser ut for å være filt vekk. Vi håper foreldrene til dem som kjører moped og lettsykkel eller ATV nå våkner og tar en sjekk på kjøretøyene til barna deres, for vi snakker om umyndig ungdom som forstyrrer natteroen for folk i en rekke nabolag i Alta, sier Aas Andersen.

En ATV-fører fulgte deretter etter politibetjentens bil. Betjenten, som ikke så noen hensikt i å stikke til skogs for å forfølge lettsykkelføreren, våknet neste morgen til at bilen hans var punktert. Dekket var stukket hull på.

– Foreldrene må våkne opp. Jeg har ikke opplevd maken de 16 årene jeg har vært i politiet, sier seksjonsleder Steinar Aas Andersen ved ordens- og trafikkavdelingen ved Alta lensmannskontor. Der er man rystet over holdningen som nå kommer for dagen.

Seksjonslederen appellerer nå til både ungdommen selv og foreldrene. Dette kan ikke fortsette.

– Jeg synes dette er et stort samfunnsproblem. Vi skulle gjerne ha fått tid til å gjøre annet enn å jobbe med dette her, og jeg sliter med å forstå at foreldrene bare går forbi og eksempelvis godtar at skiltet bare «kan ses fra helikopter». Det tåles et lite avvik, men de som ikke har skiltet rett montert på mopeden får en bot etter noe vi kaller for 07G forenklet forelegg og det er på mer enn 2000 kroner, påpeker han, og tilføyer.

– Hvis noen synes vi i politiet gjør lite, så bør de bli gjort oppmerksom på at mopedungdommene som ikke følger lover og regler gir oss enormt med arbeid. Når vi får 20 ulike klager på mopedførere i løpet av en helg, så betyr det mye jobb med oppfølging. Alle som heretter ikke har skiltet rett ned og lesbart bakfra i trafikken, får forelegg. Hvis noen blir mobbet for at de har skiltet rett, så er det helt utrolig, sier seksjonslederen.

– At folk som melder inn uønsket adferd på toppen blir plaget i ettertid, er noe helt nytt. Det vil jeg oppfordre folk til å anmelde, for man har ikke anledning til å herje med folk på den måten, sier Aas Andersen.

I dag er det slik at mange sliter med nattesøvnen

Kan ta beslag

Samtidig skal man være varsom med å stigmatisere.

– Det finnes også dem som er lovlydige. I august i fjor ble det gitt bruksforbud for 30 sykler som ble beslaglagt. Der var det en stor variasjon i ulovlighetene, og normalt sett ville de mildeste kanskje ikke ha blitt tatt, men da tok vi alle som brøt en eller annen regel og ga bruksforbud for en måned til noen, tre måneder til andre og igjen seks måneder til dem som hadde flest regelbrudd på kjøretøyene sine, sier Aas Andersen.

– Enkelte oppfattet kanskje dette som strengt, men vi kan altså gi bruksforbud i inntil ett år. Skiltet skal være lesbart, slik at det er kontrollerbart hva føreren foretar seg. Da kan man melde dette inn, og velger man å kjøre uten skilt, har man markert hva man bryr seg om og ikke, sier seksjonsleder for ordens- og trafikkseksjonen ved Alta lensmannskontor.