Møter Spenst i retten

Alta tingrett behandler tvistesaken i dag, med skadeerstatningsloven som utgangspunkt. Uhellet skjedde allerede i 2014 på Spenst, da en bolt i setet løsnet på treningssykkelen.

– Jeg hadde låst fast skoene med sykkelsko. I det jeg setter rumpa på setet og begynner å tråkke så smeller det, og borte ble jeg, sier Liss-Merethe Hermansen i et intervju med NRK Finnmark. Siden har hun forsøkt å få treningssenteret til å påta seg ansvaret for det som skjedde. To nakkevirvler er ødelagt og høyre arm har nedsatt funksjon som følge av en ødelagt nerve.

Det er satt av en dag til saken. Advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne i advokatfirmaet Langseth representerer Hermansen i retten, mens Yngve Skrogrand ivaretar interessene til Spenst og Sparebank1 Forsikring.