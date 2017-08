Her kan kommunen tjene 800.000 i året

Entreprenøren har halvannen måned på seg til å ferdigstille den nye parkeringsplassen for langtidsparkerende med P-kort. Plassen opparbeides i skogen bortenfor katedralen, mot E6.

– Her får vi 120-130 plasser, melder parkeringsleder Jon-Vegar Nilsen.

For folk flest er ikke dette en nyhet av interesse, saken berører bare de som bruker bil til jobb i Alta sentrum og kjøper årskort for å parkere.

– Vi flytter all langtidsparkering fra de sentrale parkeringsplassene i Alta sentrum til den nye plassen. Her skal det være plass til all langtidsparkering, melder Nilsen.

– Er du fullbooket?

– Nei, det er fortsatt god plass, men jeg regner med at vi vil ha rundt 100 kort når vi har tømt P5 og P7 for langtidsparkering. Tidligere har vi tømt både P1, P2 og P3 for langtidsparkerende, og vi vil nok også ha litt pågang fra dem som tidligere parkerte bak helsesenteret, spår Nilsen.

Årskort koster 6500 kroner. Det kan gi kommunen en årlig bruttoinntekt på rundt 800.000 kroner. Det går derfor ikke mange år før plassen er betalt og den gir netto bidrag til parkeringsfondet.

– Det billigste anbudet var på drøye 3,9 millioner kroner, men jeg tror vi kan presse prisen ned mot 3,5 millioner til slutt, sier Jan-Eirik Eilertsen, byggeleder på kommunalteknikk, til Altaposten.

Det var Anlegg Nord som leverte lavest pris. Når jobben gjøres kan man spare en del på å gjennomføre bare èn asfaltering, i stedet for å asfaltere to lag, samt at posten for uventede hendelser antakelig kan kuttes. Slik var prisene fra entreprenørene:

Løkkeveien parkering Selskap Pris Anlegg Nord 3,971 mill. Tormod Kristensen 4,248 mill. Mesta 4,557 mill. Kåre Kristensen 4,732 mill. Ole Sønvisen 5,608 mill. Br. Thomassen 6,098 mill. Odd Mathisen 6,231 mill.

– Arbeidet skal være sluttført 1. oktober. Da skal plassen være asfaltert og ha belysning, sier Eilertsen.

Meningen er at denne parkeringsplassen skal være midlertidig, for å lette på trykket mens det bygges for flere milliarder i Alta sentrum de neste tre årene. Nilsen vil ikke ha noen formening om hvorvidt parkeringsplassen – som får samme tekniske standard som de andre parkeringsplassene i Alta sentrum, kommer til å bli «midlertidig permanent».

– Det må andre enn meg bestemme, fastslår han.