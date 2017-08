– Må finne tre millioner for å åpne Kåfjord skole

Rådmann Bjørn-Atle Hansen og kommunalleder Rikke Raknes er oppriktig lei seg for at foreldre, elever, politikere, og i tillegg administrasjonen, er kommet i en situasjon hvor mye har gått galt med tanke på å avvikle Kåfjord skole.

– Vi sitter ikke på rådhuset og synes synd på oss selv, og har full forståelse for at bygda, foreldre og ansatte kjemper for å beholde skolen, og at de bruker de muligheter som finnes for å snu politiske vedtak. Det vi har vanskelig for å akseptere er at politikere kaster seg på en retorikk der administrasjonen framstilles på en måte vi ikke kjenner oss igjen, sier Raknes og Hansen til Altaposten og legger til:

– Det er ikke lurt å påstå at noen lyver, men det er i alle fall ikke sant mye av det som er sagt og skrevet om hvordan vi har oppført oss mot foreldre, unger og ansatte. Blant annet har vi aldri sagt at vi skal kaste ut noen. Påstanden om at vi ikke har hatt dialog med ansatte, er like feil. Tvert om har vi brukt mye tid på dialog, og kan dokumentere dette gjennom de loggføringer som er gjort.

– Ikke respondert

Fra rådmannens side er det viktig å få fram at også SFO-tilbudet har vært forsøkt tilpasset etter foreldrenes ønske. Fra skolene som skulle gi SFO-tilbud til sine nye elever er alle deres foreldre blitt tilskrevet med tanke på å få til best mulig løsning.

– Dessverre har ikke foreldrene respondert, kanskje i en gambling på at skole og SFO ville bli videreført i Kåfjord. Fra vår side er det ingen kritikk mot foreldrene som kjemper for det de mener er ungenes beste. Vi sier dette for å gi et bilde på hvor følsom og vanskelig en prosess med skolenedlegging nesten alltid blir.

Fylkesmannens rolle

Sjefen for det administrative Alta kommune er også frustrert over hvordan Staten forvalter sitt kontrollansvar. Uten å si det rett ut, går det klart fram av det rådmannen forteller, at tilliten til Fylkesmannen i Finnmark er tynn. Ifølge rådmannen er det Fylkesmannen i Finnmark som ikke har gjort jobben sin, og eller har utført den kritikkverdig. Derfor har foreldre, elever, ansatte og de ansvarlige i Alta kommune havnet i en hengemyr av mistillit, og med en uløst utfordring for skolesituasjon som berører flere skoler.

– Vi fikk i desember en arbeidsordre hos kommunestyret ut fra et vedtak som ble gjort med 22 mot 13 stemmer. Det ble levert en legalitetsklage på vedtaket av mindretallet med bakgrunn i et et høringsnotat om «barn beste-vurdering» ikke var nådd ut til seks av kommunestyrets medlemmer. Denne legalitetsklagen ble behandlet av kommunestyret i februar, og da i sakens fulle bredde med alt av dokumenter, inklusiv det tidligere manglende høringsnotat på plass, forteller rådmannen.

– Uforståelig u-sving

Saken gikk så til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, samtidig som administrasjonen fortsatte arbeidet med å klargøre avviklingen og finne nytt skolested, noe som for de fleste foreldrene ble Talvik skole etter eget ønske. Fylkesmannen fant imidlertid ikke saken så viktig at den ble prioritert. Først i slutten av juni trakk Fylkesmannen sin konklusjon. Først at det ikke var noe formelt som tilsa at vedtaket ikke var gyldig. Sjokket var derfor stort da Fylkesmannen noen timer etter trakk sitt opprinnelige vedtak tilbake, og slo fast at kommunestyrets vedtak var opphevet, nå med manglende begrunnelse i barn beste-vurdering.

– Kommunen har ikke et gyldig vedtak, men vi i administrasjonen har jobbet ut fra kommunestyrets klare vedtak på nedlegging fra skolestart 2017. Der står saken i dag, og jeg kan ikke se at verken Rikke eller noen andre i kommunen kan kritiseres for måten de har håndtert saken på. Jeg mener bestemt at vi har opptrådt ryddig og ordentlig, både overfor ansatte, foreldre og elever, sier Hansen.

Koster millioner

– Gi oss noen måneder Frykt for alvorlig helseskade ved for brå skolenedleggelse.

Rådmannen og hans kommunalleder med ansvar for oppvekstsektoren, vil etter et ekstraordinært møte onsdag ettermiddag få nye arbeidsordrer. Slik det nå synes å ligge an er det flertall for å reorganisere skoletilbudet, og utsette avviklingen av Kåfjord skole med ett år.

– Det vil ikke være uproblematisk. Talvik skole er organisert for neste år ut fra at de skulle få 12 nye elever, og har også fått ressurser i henhold til elevtallet. Noen elever fra Kåfjord har valgt Gakori som skolested og én elev Komsa. Et spørsmål er om alle vil tilbake til Kåfjord for dette ene skoleåret? De som var ansatt ved Kåfjord skole har fått nye arbeidsoppgaver eller nytt arbeidssted og må også tilbakeføres til Kåfjord. Vi får dette til, men vi makter neppe å være klar til skolestart, lover Hansen og Raknes.

Politikerne som eventuelt onsdag vedtar et nytt år med Kåfjord skole, må skaffe til veie tre millioner kroner.

– Nedleggingen av Kåfjord skole ga oss innsparing. Jeg vil anslå at ett år ekstra med skole i Kåfjord vil koste tre millioner kroner. Rent umiddelbart klarer jeg ikke se hvor pengene skal hentes fra, men et eventuelt flertall for ett års drift har et ansvar for å finne inndekning, er rådmann Bjørn-Atle Hansen utfordring til kommunestyret.