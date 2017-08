– Har Spenst utført vedlikehold?

Et annet argument var at en lignende hendelse, at en bolt knakk, hadde skjedd tidligere, og Spenst Alta dermed burde ha tatt grep.

Ett av Lohnes kronargumenter var ett av punktene i medlemskontrakten. Her står det klart at trening pågår på eget ansvar, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

– Spenst Alta mener at Liss-Merethe ble skadet ved et «hendig uhell» og mener kunder må finne seg i slikt, spurte Lohne.

Prosessfullmektig Einar I. Lohne representerte Hermansen, mens prosessfullmektig Yngve Skogrand representerte Spenst i Alta ved daglig leder Lene Johansen. Sakens kjerne er hvorvidt treningssenteret kan stilles ansvarlig for at hun for tre år siden ble skadet på en spinningssykkel, under et besøk på Spenst Alta. En feste-bolt i setet på sykkelen knakk og Hermansen fikk store skader av fallet.

Liss-Merethe Hermansens (46) sak mot Spenst gikk for Alta tingrett tirsdag . Dom er ventet i løpet av to uker.

Har fulgt opp

Johansen har ifølge forklaringen vært i kontakt en rekke ganger med leverandøren Qicraft, samt at de inngikk en serviceavtale med selskapet ved anskaffelse av syklene. De har siden dette gått fra fire servicer i året til to, uten at dette angivelig skal ha gått ut over kvaliteten.

– Slik jeg tolker saksøker, har ikke Spenst Alta har vært flinke nok til å se etter utstyret. Hvilke bevis finnes det for at Spenst har vært uaktsomme? Det er ingen bevis for det. Senteret får kjøre topp kvalitet fra en seriøs forhandler og som i tillegg får service av leverandøren. Hva mer skal et senter gjøre, spurte Skogrand.

– Ingen kan klandres for at bolten knakk. Det skjedde en gang før, for flere år tilbake. Ett tilfelle er det eneste som er signalet om dette kunne skje. Hva skulle Spenst gjøre? Slutte med spinning? Bytte alle boltene kontinuerlig? Det hadde stilt seg annerledes dersom det skjedd hele tiden, poengterte han.

Spenst har også gjort flere tiltak etter hendelsen med Hermansen, blant annet at de skrur setene løs etter trening.