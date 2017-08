Splid i FlyViking

Ifølge Nordlys vil nemlig Giæver flytte selskapets virksomhet til hjemplassen Lyngseidet, men her er han på kollisjonskurs med eget styre.

Flertallet sa nei, men Giæver beholdt likevel kursen.

– Som et ledd i å senke kostnadene legger FlyViking sitt hovedkontor til Lyngseidet! Regjeringen tilrettelegger for store årlige skatte- og avgiftsbesparelser for bedrift og ansatte! Eierne av FlyViking er samstemmt i å benytte seg av denne muligheten, da for å øke konkurransekraften og tilby super-lave billettpriser, var hans budskap på Facebook, ifølge Nordlys.

Til avisa sier han, at når eierne av 99 prosent av aksjene ønsker at noe skal skje, så blir det slik.

Flygesjef, styreleder og minoritetseier Jan Kristensen fra Alta mener på sin side dette er desinformasjon.

– Styret har sagt nei til flytting. Dette er et flyselskap som naturligvis har sin operasjon knyttet til en flyplass. Dersom administrasjonen skal være et annet sted enn den operative virksomheten, vil det skape uheldig avstand mellom administrasjon og de om står for den operative driften, sier Kristensen til Nordlys.