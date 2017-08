– Varmere på onsdag

Vinden øker i #Troms og #Finnmark, opp i sterk kuling i Troms og Vest-Finnmark. Det kan også bli sterke vindkast lenger øst. pic.twitter.com/ALNj5aWf4q — Meteorologene (@Meteorologene) August 14, 2017

– I All hovedsak gjelder denne meldingen for i dag og for langs kysten. Inne hos dere nok ikke merke noe, sier meteorologikonsulent ved værvarslinga i Tromsø, Rune Skoglund.

I morgen er det for Finnmark en sørvestlig og opp mot stiv kuling i Vest-Finnmark.

– Så det står bare på i dag, sier Skoglund.

Temperaturene vil ifølge meteorologen ligge på 14-15 grader i Alta. Noe lavere i morgen, før temperaturene stiger igjen på onsdag.

Fjernet lufttrykket

Observante lesere fikk med seg at yr.no bommet stort og har fjernet lufttrykket over Alta, og andre steder i landet, tirsdag kveld.

Årsaken er ifølge meteorologene på Twitter en datafeil.