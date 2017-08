– Vi har fire fulle ark med bestillinger

Det er ikke bare sportsbutikkene som merker at byen er «invadert» av fotballspillere. I Altas eneste dyrebutikk, Buddy, Går det også «rimelig greit», ifølge innehaver Tor-Christian Hestvik Wisløff.

– Det er veldig mange som vil ha med seg fisker hjem, og siden kampene og slik ikke er ferdig før på søndag, tilbyr vi å pakke og klargjøre for henting av levende dyr da, forteller han.

Merker pågangen

– Altaturneringa er stor, ikke bare for oss, men for hele senteret. Jeg har jobbet her i 13 år og vil si at det alltid har vært en stor begivenhet.

Lørdag ettermiddag hadde Wisløff fire fulle ark med bestillinger. Flere av akvariene i butikken også merket av med rosa tusj, som betyr at noen skal ha fisken.

Populært dyr

I tillegg til at det er forholdsvis lett å ta vare på fisker, merker Wisløff at stadig flere vil ha akvarium.

– Vi har solgt tre nye store akvarium i løpet av den siste uka og har bestilling på to til. Interessen for akvatisk er nok på vei oppover, særlig mot høsten.

– De er enkle å ta vare på, så er jo akvarium nesten som en TV, skrøner han.