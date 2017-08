Ingen tar ansvar for hensatt bil

Beboere synes det er merkelig at bilen ble stående på veien etter utforkjøring og pågripelse i slutten av juli. Det eneste som har skjedd, er at den skiltfrie bilen har fått parkeringsbot.

– Bilen står jo langt ute på veien og er mer enn et irritasjonsmoment. I mørket kan det bli trafikkfarlig, mener en av beboerne i Leirbakkveien, som skjønner lite av at bilen blir stående.

– Vi har tatt kontakt med både politiet og Alta kommune, så de er obs på at bilen er hensatt her. Forklaringen er at eieren er kontaktet og har fått frist til å hente bilen. Vi må imidlertid ha et system for at biler blir hentet, enten de er stjålet eller skadet etter en slik hendelse, mener beboerne.

Samtidig har altså bilen fått en parkeringsbot.

– Det blir litt lattervekkende når det ligger en bot i vinduet, medgir beboeren, som håper bilen flyttes raskest mulig.