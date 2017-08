Helsetilsynet truet UNN med bøter

Statens helsetilsyn har ved flere anledninger truet med å bøtelegge Universitetssykehuset i Nord-Norge med 10.000 kroner dagen for å få svar på henvendelser.

– Det er svært sjeldent at sykehus ikke svarer på våre og andre tilsynsmyndigheters henvendelser, sier direktør for Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, til Dagens Medisin.

Sykehuset skal ha unnlatt å svare til tross for purringer fra helsetilsynet. Ved tre tilfeller har helsetilsynet varslet tvangsmulkt, altså at sykehuset må betale et beløp daglig, dersom de ikke besvarte henvendelser.

– Det har vist seg oppsiktsvekkende vanskelig å få svar fra UNN på henvendelser vi gjør til dem, sier Andresen.

Dagens Medisin har vært i kontakt med administrerende direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen, som foreløpig ikke vil kommentere saken.

