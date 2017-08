– Vær varsom i barmarksløypene

Det er Fylkesmannen i Finnmark som på sine nettsider ber folk være forsiktige.

– Vi har fått meldinger fra publikum om at det fortsatt er svært vått i terrenget i Finnmark. Dette skyldes mye nedbør og sen snøsmelting i noen områder. Barmarkskjøring kan dermed gi store skader. Vi oppfordrer derfor sterkt alle som ferdes i barmarksløypene om å ta et selvstendig ansvar for å vurdere forholdene og ikke bidra til ytterligere skader i terrenget, heter det.