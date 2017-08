Ekteparet Erika og Fritz Gabathuler fra Sveits er på sin fjerde norgestur og blir fortsatt fascinert av opplevelsene.

Perfekt kveld

Altaposten møter ekteparet Gabathuler på Ystnes i Øksfjord. På tur sørover i Norge etter besøket i Gamvik, tok de en avstikker til Øksfjord i håp om å oppleve solnedgangen. Med skyfattig himmel er kvelden perfekt for denne opplevelsen. Sur nordlig vind gjør ingenting.

De speider utover Lopphavet og bemerker følelsen av uendelighet. At havet ikke møter land så langt øynene kan se, mener de er fasinerende. Sola markerer at kvelden er i ferd med å bli natt. Himmelen er guloransje. Et knatrende kamera skal dokumentere synet for naboer og familie hjemme Sveits.

– Nå har vi vært på tur i to måneder, men dette har vi ikke opplevd tidligere, sier Erika Gabathuler-Forrer.

Urørt natur

Ekteparet Gabathuler bruker feriereisene til å utforske Sverige, Finland og Norge. Et kart blir hentet frem. Der har de med fire forskjellige farger markert sine reiseveier, og kartet viser at de har reist på kryss og tvers gjennom landene.

– Vi drar ikke til sydlige land. Det er friheten her vi søker. Med bobil kan man stoppe også utenom campingplasser, og vi kan fiske til dagens middag. Vi fisker ikke for å ta med oss, forteller Fritz.

Begge lovpriser urørt natur og imøtekommenhet.

Forelsket i nord

Ekteparet bor en i Buochs, en liten by øst for Bern. Fra hjemstedet er det ikke langt til utfartssteder for skikjøring både sommer og vinter, og høye fjell har de rundt seg på alle kanter. Likevel har de forelsket seg i de nordiske landene og kommer gjerne tilbake.