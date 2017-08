Alta-bedriften trakk det lengste strået

Det kommer frem i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Kontraktsbeløpet er 67 millioner kroner uten moms. I oppdraget inngår også etablering av vann- og avløpsanlegg for Alta kommune.

– Vi er fornøyd med konkurransen, og det er også hyggelig å se at lokale firma hevder seg, sier prosjektleder Tor Inge Hellander i Statens vegvesen i Finnmark.

I tillegg skal det tilrettelegges for turistnæringa og besøkende ved Altaelva, og det skal etableres et utkikkspunkt med utsikt over en av de beste fiskeplassene i Altaelva.

Tryggere vei

Prosjektet omfatter en vegstrekning på 1300 meter, samt flere tiltak som skal gi tryggere skoleveg og triveligere nærmiljø. I tillegg til gang- og sykkelvegen, skal det etableres en undergang for gående og syklende samt to nye bussholdeplasser.

Disse leverte tilbud

(tilbudssum eks. mva.)

Kåre Kristensen AS 86.525.899,00

Brødrene Thomassen 99.225.818,00

Tormod Kristensen AS 75.073.187,85

Mesta AS 78.072.295,13

Anlegg Nord AS 67.214.843,90

Veidekke AS 84.214.056,00

Anleggsarbeidet vil ifølge vegvesenet starte i begynnelsen av september, og målet er at den nye vegen skal være ferdig til skolestart i 2018.