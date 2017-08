– Jeg er veldig glad i det arktiske og Finnmark

– Vi ønsker å fylle ut de rommene som ennå ikke er tatt, og nøler ikke med å samarbeide med andre lokale aktører for å gi gjestene våre best mulig opplevelser, sier Uglebakken.

I går hentet han og naturguide Hans Petter Frøhaug ut sju elsykler hos Ørjan Dragland på Intersport. Nå er Nord Ekspedisjon klar for å ta turister og lokale grupper med på ekspedisjon i det nydelige terrenget mellom Stilla og Sautso, med canyonen som rosinen i pølsa. Her venter reiselivsaktøren på en endelig avklaring fra kraftverkssjefen på hvor lenge sesongen kan vare. Samtidig skal syklene gå som utleiesykler, for både turister og lokale.

Vandreturer gjennom Altas historie fra Nordlyskatedralen via Alta kirke til et utkikkspunkt nede ved sjøen, er det kjørt flere av i sommer, visstnok med svært gode tilbakemeldinger. Båtturer inn Jøkelfjorden for å se breen kalve – omgitt av fantastisk natur – har de også hatt flere av.

Vinteropplevelser

Foreløpig er det sommeren som har vært fokuset. Alta er først og fremst en vinterdestinasjon, og har lite å tilby i lavsesongen om sommeren.

– Det ønsker vi å gjøre noe med, men vi ser selvfølgelig for oss et helårsmarked. Vinteren er derfor under planlegging. Det blir både nordlysturer og skiturer, gjerne med utgangspunkt i campen vår i Stilla, sier Frøhaug.

– Men hele veien er det viktig å ha fokus på lavterskel. Naturen skal oppleves på gjestenes premisser, understreker Uglebakken, som opplevde helt andre dimensjoner på Svalbard. Der er turistindustrien enorm, med store turoperatører som kjøper store kvanta med turer.

– Det er ikke sikkert det er modellen vi skal bruke i Alta. Operatørene tar tildels høy provisjon, og det påvirker bunnlinja vår. Vi må framover analysere nøye hvordan vi best skal få gjestene til oss. Distribusjon er et nøkkelord. Det handler om å få inn gjester og tjene penger på dem. Vi har en bra profil og et bra uttrykk, så jeg har klokkertro på at vi skal få dette til, sier Uglebakken.