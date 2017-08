Tviler på kompetanse

Det mener Kjetil Nilsen som er forsvarer for en av de dømte reindriftsutøverne i lagmannsretten. De to reindriftsutøverne ble frifunnet i Indre Finnmark tingrett, menble dømt for mishandling av dyrene, tyveri og grovt bedrageri i Hålogaland lagmannsrett.

– Tingretten i Tana er satt sammen av personer med kunnskap om reindrift, og de vurderte bevisene dithen at det verken holdt for straff eller erstatning. I lagmannsretten ble meddommerne plukket fra Troms sine lister, og ut fra det lille vi vet om disse, hadde ingen kompetanse eller kunnskap om reindrift, sier Nilsen til NRK Finnmark.

Den ene mannen ble dømt til ubetinget fengsel i to år og fem måneder, mens den andre ble dømt til ubetinget fengsel i ett år og åtte måneder.