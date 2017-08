Skuffet etter skjebnemøte

– De sa de skulle lytte til oss, men vi følte oss ikke hørt. De var tvert i mot veldig tydelige på at de ikke har tenkt å fire en tomme. Kåfjord skole skal for en hver pris stenge fra høsten av. Det var svært skuffende å høre, sier bygdelagsleder Ellen Helander etter onsdagens skjebnemøte om skolens nære framtid. Det var administrasjonen som ba om møtet, men siden Helander parallelt har bedt om møte med politisk ledelse for samtlige parti, stilte også de fleste av disse.

Blått håp

Det var en fra Arbeiderpartiet som oppsummerte holdningen best, sier Helander, da han i følge henne sa at kommunestyremøtet den 16. august bare skal repetere kommunestyrevedtaket fra i fjor. Helander ser nå at det brenner et blått lys for nedleggingsutsettelse til 2018, og blått er også fargen på håpet som gjenstår.

– Høyre er kjent for å være et ansvarlig parti som er opptatt av å følge formalitetene, jeg håper og tror at Høyre nå finner det uansvarlig å treffe et vedtak som skal effektueres bare fem dager senere, sier bygdelagslederen.

Gjenstår å se

Hun minner om beskjeden fra Fylkesmannen, som sier at det ikke er tatt hensyn til barns beste i prosessen kommunen har kjørt. Men da foreldre, ansatte og bygdelag i løpet av møtet ba om handlekraft, fikk de til svar at det hadde politikerne og administrasjon utvist. Nemlig ved å stå fast ved sitt vedtak om nedleggelse.

– De påstår de fortsatt har flertall, men det gjenstår å se på onsdag, sier Helander, som sier hun er glad for de mange partiene som har snudd i saken.

– Nå må også posisjonen og administrasjonen ta ansvar, og kjøre en ryddig prosess. Vi ber fortsatt om utsettelse til neste høst, sier Helander.

Følger ordre

I følge Helander gjentok administrasjonen på møtet kun det de tidligere har sagt, nemlig at de bare effekturerer ordren fra kommunens øverste myndighet kommunestyret.

– Vi føler at det svaret ikke er å ta godt nok ansvar for barnas beste, sier bygdelagslederen.