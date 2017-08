Nå kan du stemme!

Klokken 12 i formiddag gikk startskuddet for forhåndsstemmningen i Alta. Randi Ludviksen og Knut Johnny Franck var på plass på Amfi, i nabolaget til Peppes pizza på kjøpesenteret.

– Vi ser jo at det er mange som stemmer på forhånd, så dette er et viktig tilbud. Det går litt tregt i starten, men siste uka hoper det seg opp, sier veteran Ludviksen, som alltid hentes inn for at dette skal gå så smertefritt som mulig

– Vi skal til enhver tid ha to representanter på plass her, forteller Knut Johnny, kjent for sin spisskompetanse på den digitale verden. Så her kan man få svar på det meste, hvis det er usikkerhet.

Tilbudet vil være der fra i dag og helt fram til 8. september. På hverdager er det åpningstid fra 12 til 18, mens det på lørdager er fra 12 til 15.

De minner også om at de som skal stemme til sametingsvalget har muligheten på Amfi. Da må de naturligvis være oppført i manntallet.